無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
X Bar Clear Close Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 2197
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は、トレンド反転を定義するのに移動平均も価格によって渡された距離に接続されたパラメータも使用してせん。唯一の基準は、以前のバーの最大値/最小値のブレイクスルーです。
より具体的にいうと：
- 現在のバーの終値が1つ前（x-1）のバーの高値よりも高い場合には、上向きの反転が形成されます。
- 現在のバーの終値が1つ前（x-1）のバーの安値よりも安い場合には、下向きの反転が形成されます。
パラメータ：
- Bars in pattern - パターン内のバー数（現在のバーを含みます。例として、パラメータが5に等しい場合、現在のバーの閉鎖に向けた上向きの反転は前の4バーの最大値よりも高くなければなりません）
EURUSD D1パターン内のバー数は10です。
推奨
- 指標の感度はパターンのバー数が少ないほど高いです。私の意見では、値の合理的な範囲は3~15です。
- 使用例のバリアントとして：XBarClearCloseトレンド指標を使用してトレンドの方向を決定し、ほかのツールで参入ポイントを決定することもできます。指標作成のアイデアIは参入/エグジットポイントを定義するために使用されるパターンに基づいていることには留意されるべきです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1622
Demo_FileReadArray
このスクリプトはFileReadArray()関数の使用例を実証します。Demo_FileWriteArray
このスクリプトはFileWriteArray()関数の使用例を実証します。
Demo_FileWrite
このスクリプトはFileWrite() 関数の使用例を実証します。Demo_FileReadDatetime
この指標はFileReadDatetime()関数の使用例を実証します。