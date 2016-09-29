X Bar Clear Close Trend

この指標は、トレンド反転を定義するのに移動平均も価格によって渡された距離に接続されたパラメータも使用してせん。唯一の基準は、以前のバーの最大値/最小値のブレイクスルーです。



より具体的にいうと：

現在のバーの終値が1つ前（x-1）のバーの高値よりも高い場合には、上向きの反転が形成されます。

現在のバーの終値が1つ前（x-1）のバーの安値よりも安い場合には、下向きの反転が形成されます。

パラメータ：

Bars in pattern - パターン内のバー数（現在のバーを含みます。例として、パラメータが5に等しい場合、現在のバーの閉鎖に向けた上向きの反転は前の4バーの最大値よりも高くなければなりません）



EURUSD D1パターン内のバー数は10です。



推奨