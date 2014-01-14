CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-Monday_Sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1021
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
i-monday_sig.mq5 (8.61 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Fig.1 Indicador i-Monday_Sig

Fig.1 Indicador i-Monday_Sig

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1619

X Bar Clear Close Trend X Bar Clear Close Trend

Indicador de tendencia alternativo basado en el patrón de avance del cierre de las barras extremas anteriores.

sTimeToVariables sTimeToVariables

El script convierte el tiempo, representado como una variable de tiempo en el año, mes, día, hora, minutos y segundos.

Análisis de Regresión Análisis de Regresión

Este indicador compara cuatro tipos de regresión (lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial) y escoge la que mejor se adapta a los datos analizados.

Demo_FileReadArray Demo_FileReadArray

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileReadArray()