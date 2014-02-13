X 柱线清晰收盘趋势

请观看如何免费下载自动交易
为了定义趋势逆转, 指标未使用任何均线, 或与价格距离相关的参数。仅有的条件是突破前根柱线的最大/最小极值。
更特别:
- 如果当前柱线收盘高于之前 (x-1) 柱线的最高价, 则向上逆转形成。
- 如果当前柱线收盘低于之前 (x-1) 柱线的最低价, 则向下逆转形成。
EURUSD D1. 范式中的柱线数量10:
推荐:
- 范式中的柱线数量较少, 则指标更敏感。以我的观点, 合理数值范围是从 3 到 15。
- 作为使用中的变种: 使用 XBarClearCloseTrend 指标来判断交易品种的趋势方向和确定入场点。应当指出的是, 我是用定义入场/退出点的范式基础上形成创建该指标的想法。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1622
