X 柱线清晰收盘趋势

以 ASCTrend 指标为主要信号的交易策略, 用 NRTR 指标过滤, 并/或通过 TrendStrength 指标。

该指标在单独窗口中不光显示交易量, 而且有它们的历史数值的均线。交易量的均值可以用来绘制当时以及随后数日的交易量的预测值。