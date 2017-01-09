und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BalanceOfPower_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 834
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der BalanceOfPower_Histogram Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Der Indikator benötigt die BalanceOfPower_Histogram.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.
Abb.1. Der BalanceOfPower_Histogram_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16213
Der RSI Indikator implementiert als Kerzen mit Anzeige von Ausbrüchen über die Überkauft- und Überverkauftbereiche.FloatPivot_Digit
Der FloatPivot Indikator mit Farbfüllung innerhalb des Kanals, gezeichnet als Wolke mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels und der Möglichkeit die Kanalleels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden.
Der Exp_BalanceOfPower_Histogram Expert Advisor basiert auf Änderung der Richtung des BalanceOfPower_Histogram Indikators.Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin
Der Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Expert Advisor basiert auf der Änderung der Richtung des i-SpectrAnalysis_Chaikin Indikators.