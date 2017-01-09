CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BalanceOfPower_Histogram_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
834
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der BalanceOfPower_Histogram Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die BalanceOfPower_Histogram.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Der BalanceOfPower_Histogram_HTF Indikator

Abb.1. Der BalanceOfPower_Histogram_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16213

RSICandleV2 RSICandleV2

Der RSI Indikator implementiert als Kerzen mit Anzeige von Ausbrüchen über die Überkauft- und Überverkauftbereiche.

FloatPivot_Digit FloatPivot_Digit

Der FloatPivot Indikator mit Farbfüllung innerhalb des Kanals, gezeichnet als Wolke mit Anzeige der letzten Werte als Preislabels und der Möglichkeit die Kanalleels auf eine gewünschte Anzahl von Stellen zu runden.

Exp_BalanceOfPower_Histogram Exp_BalanceOfPower_Histogram

Der Exp_BalanceOfPower_Histogram Expert Advisor basiert auf Änderung der Richtung des BalanceOfPower_Histogram Indikators.

Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin

Der Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin Expert Advisor basiert auf der Änderung der Richtung des i-SpectrAnalysis_Chaikin Indikators.