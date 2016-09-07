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BalanceOfPower_Histogram_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор BalanceOfPower_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BalanceOfPower_Histogram.mq5.
Рис.1. Индикатор BalanceOfPower_Histogram_HTF
OsHMA_HTF
Индикатор OsHMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XFatlXSatlCloud
Индикатор из сглаженных цифровых фильтров FATL и SATL и сигнального трендового облака между ними.
Exp_BalanceOfPower_Histogram
Эксперт Exp_BalanceOfPower_Histogram построен на основе изменения направления движения индикатора BalanceOfPower_Histogram.Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin
Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_Chaikin построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_Chaikin.