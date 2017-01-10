代码库部分
BalanceOfPower_Histogram_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1139
(15)
已发布:
已更新:
指标 BalanceOfPower_Histogram 在输入参数中有时间帧选项:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 BalanceOfPower_Histogram.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. 指标 BalanceOfPower_Histogram_HTF

图例.1. 指标 BalanceOfPower_Histogram_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16213

