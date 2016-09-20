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Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Лента всех сделок - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор показывает общее количество сделок по символу в реальном времени. Красная линия сделки — продажа, синяя — покупка.
Если размер актуальной истории в буферах индикатора равен 0, то будет доступна вся актуальная история равная количеству баров на графике (может повлиять на скорость работы индикатора).
Хитрый усреднитель Hello Smart
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Сглаженный быстрый цифровой фильтр JSatl с цветовой индикацией направления движения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.
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Индикатор показывает силу "быков" и "медведей" простым способом в одном окне.