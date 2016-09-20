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Индикаторы

Лента всех сделок - индикатор для MetaTrader 5

prostotrader
prostotrader

prostotrader

5 кодов 152 темы 5838 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6643
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Индикатор показывает общее количество сделок по символу в реальном времени. Красная линия сделки — продажа, синяя — покупка.

Если размер актуальной истории в буферах индикатора равен 0, то будет доступна вся актуальная история равная количеству баров на графике (может повлиять на скорость работы индикатора).

Хитрый усреднитель Hello Smart Хитрый усреднитель Hello Smart

Эксперт усредняет убыточные позиции по определенному алгоритму.

ColorJSatl_Digit ColorJSatl_Digit

Сглаженный быстрый цифровой фильтр JSatl с цветовой индикацией направления движения, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

si_q_asi si_q_asi

Краткосрочный и аккумулятивный индексы колебания цены.

Bear_Bulls_Power Bear_Bulls_Power

Индикатор показывает силу "быков" и "медведей" простым способом в одном окне.