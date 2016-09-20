Индикатор показывает общее количество сделок по символу в реальном времени. Красная линия сделки — продажа, синяя — покупка.

Если размер актуальной истории в буферах индикатора равен 0, то будет доступна вся актуальная история равная количеству баров на графике (может повлиять на скорость работы индикатора).