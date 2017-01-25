请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标实时根据交易品种显示交易总数。交易的红线用于卖出，蓝线用于买入。
如果指标缓冲区的真实历史大小为0，那么所有可用的历史等于图表上可用的柱数总和 (可能会影响指标运行的速度)。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16210
i4_DRF_v2
计算了收盘价的上升和下降的简单趋势指标。ZZ Fibo Trader
ZZ Fibo Trader 简单地展示了 Simple ZZ Fibo 的使用, 它在之字转向的波动中绘制斐波那契线。另外，算法还展示了通过抛物线系统进行移动止损的操作。
Fibo 回撤交易
本EA交易根据标准之字转向指标绘制斐波那契水平线，并且根据从所有水平线的回撤进行交易。水平线是固定的，并且不能由用户自定义。RVIDiffSign
基于 RVIDiff 指标代码的信号灯信号指标。