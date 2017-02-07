und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Verlauf aller Trades - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeigt online die Gesamtzahl der Trades nach dem Symbol. Die rote Linie des Trades — der Verkauf, blau — der Kauf.
Wenn die Größe der aktuellen History in den Puffern des Indikators 0 gleich ist, so wird die ganze aktuelle History erreichbar sein, die gleich der Zahl der Bars auf dem Chart ist (es kann die Geschwindigkeit der Arbeit des Indikators beeinflussen).
