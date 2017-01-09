Der RSI Indikator implementiert als Kerzen mit Anzeige von Ausbrüchen über die Überkauft- und Überverkauftbereiche. Kerzen erscheinen als Ergebenis der relevanten Preiszeitreihen, die durch den RSI Algorithmus verarbeitet werden. In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Wenn die wachsende Kerze ein Hochüber dem Überkauftlevel hat, dann wird sie in dunkelblau gezeichnet. Wenn die wachsende Kerze das überverkaufte Niveau kreuzt oder es von oben berührt, wird ihre Farbe auch in dunkelblau gezeichnet. Ähnlich gilt das Gegenteil für fallende Kerzen in leuchtend roter Farbe. In anderen Fällen ist die Farbe der Kerzen blass.

Abb.1. Der RSICandleV2 indicator