Индикатор RSI в свечном виде с индикацией пробоя зон перекупленности и перепроданности. Свечки получаются от обработки алгоритмом RSI соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Если растущая свечка имеет High выше уровня перекупленности, то она окрашивается в тёмно-синий цвет, если растущая свеча пересекает уровень перепроданности или его касается сверху, то её цвет тоже будет тёмно-синим. Аналогично обратное для падающих свеч ярко-красного цвета. В остальных случаях цвет свечек бледный.

Рис.1. Индикатор RSICandleV2