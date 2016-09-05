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Индикаторы

RSICandleV2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2669
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор RSI в свечном виде с индикацией пробоя зон перекупленности и перепроданности. Свечки получаются от обработки алгоритмом RSI соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Если растущая свечка имеет High выше уровня перекупленности, то она окрашивается в тёмно-синий цвет, если растущая свеча пересекает уровень перепроданности или его касается сверху, то её цвет тоже будет тёмно-синим. Аналогично обратное для падающих свеч ярко-красного цвета. В остальных случаях цвет свечек бледный.

Рис.1. Индикатор RSICandleV2

Рис.1. Индикатор RSICandleV2

FloatPivot_Digit FloatPivot_Digit

Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

FloatPivot_HTF FloatPivot_HTF

Индикатор FloatPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XFatlXSatlMACD XFatlXSatlMACD

Гистограмма MACD, построенная на цифровых фильтрах FATL и SATL, с цветовой индикацией трендов.

XFatlXSatlCloud XFatlXSatlCloud

Индикатор из сглаженных цифровых фильтров FATL и SATL и сигнального трендового облака между ними.