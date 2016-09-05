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RSICandleV2 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RSI в свечном виде с индикацией пробоя зон перекупленности и перепроданности. Свечки получаются от обработки алгоритмом RSI соответствующих ценовых таймсерий. Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Если растущая свечка имеет High выше уровня перекупленности, то она окрашивается в тёмно-синий цвет, если растущая свеча пересекает уровень перепроданности или его касается сверху, то её цвет тоже будет тёмно-синим. Аналогично обратное для падающих свеч ярко-красного цвета. В остальных случаях цвет свечек бледный.
Рис.1. Индикатор RSICandleV2
Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.FloatPivot_HTF
Индикатор FloatPivot с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Гистограмма MACD, построенная на цифровых фильтрах FATL и SATL, с цветовой индикацией трендов.XFatlXSatlCloud
Индикатор из сглаженных цифровых фильтров FATL и SATL и сигнального трендового облака между ними.