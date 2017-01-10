请观看如何免费下载自动交易
指标 RSI 以蜡烛形式实现, 可明示超买超卖区域的突破。出现的蜡烛, 是相应价格序列经 RSI 算法处理之后的结果。在很多情况下, 这样的方法可以提供更多的信息, 以供分析目的。
如果上升的蜡烛的最高价在超买之上, 它会涂上深蓝色。如果上升的蜡烛与超卖级别交叉或从上触及, 也它会涂上深蓝色。与之类似, 相反的下跌蜡烛为亮红色。在其它情况下, 蜡烛的颜色为灰苍白。
图例.1. 指标 RSICandleV2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16202
FloatPivot_Digit
FloatPivot 指标使用颜色填充通道，以云的形式绘出，在价格标签中显示最近的数值并且可以把通道水平近似到指定的小数位数。FloatPivot_HTF
在输入参数中带有时段选择选想的 FloatPivot 指标。
BalanceOfPower_Histogram_HTF
指标 BalanceOfPower_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。Exp_BalanceOfPower_Histogram
这款 Exp_BalanceOfPower_Histogram 智能交易系统基于 BalanceOfPower_Histogram 指标的方向变化。