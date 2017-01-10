指标 RSI 以蜡烛形式实现, 可明示超买超卖区域的突破。出现的蜡烛, 是相应价格序列经 RSI 算法处理之后的结果。在很多情况下, 这样的方法可以提供更多的信息, 以供分析目的。

如果上升的蜡烛的最高价在超买之上, 它会涂上深蓝色。如果上升的蜡烛与超卖级别交叉或从上触及, 也它会涂上深蓝色。与之类似, 相反的下跌蜡烛为亮红色。在其它情况下, 蜡烛的颜色为灰苍白。

图例.1. 指标 RSICandleV2