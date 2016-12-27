代码库部分
OsHMA_HTF - MetaTrader 5脚本

\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
OsHMA.mq5 (6.79 KB) 预览
OsHMA_HTF.mq5 (8.58 KB) 预览
在输入参数中带有时段选择选项的OsHMA指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 OsHMA.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. OsHMA_HTF

图1. OsHMA_HTF

