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OsHMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор OsHMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора OsHMA.mq5.
Рис.1. OsHMA_HTF
XFatlXSatlCloud
Индикатор из сглаженных цифровых фильтров FATL и SATL и сигнального трендового облака между ними.XFatlXSatlMACD
Гистограмма MACD, построенная на цифровых фильтрах FATL и SATL, с цветовой индикацией трендов.
BalanceOfPower_Histogram_HTF
Индикатор BalanceOfPower_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_BalanceOfPower_Histogram
Эксперт Exp_BalanceOfPower_Histogram построен на основе изменения направления движения индикатора BalanceOfPower_Histogram.