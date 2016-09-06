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Индикаторы

OsHMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2704
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор OsHMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора OsHMA.mq5.

Рис.1. OsHMA_HTF

Рис.1. OsHMA_HTF

XFatlXSatlCloud XFatlXSatlCloud

Индикатор из сглаженных цифровых фильтров FATL и SATL и сигнального трендового облака между ними.

XFatlXSatlMACD XFatlXSatlMACD

Гистограмма MACD, построенная на цифровых фильтрах FATL и SATL, с цветовой индикацией трендов.

BalanceOfPower_Histogram_HTF BalanceOfPower_Histogram_HTF

Индикатор BalanceOfPower_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_BalanceOfPower_Histogram Exp_BalanceOfPower_Histogram

Эксперт Exp_BalanceOfPower_Histogram построен на основе изменения направления движения индикатора BalanceOfPower_Histogram.