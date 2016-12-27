真实作者:

Backspace

BS Living Now 指标指出了市场的极值点并且类似于标准的分形指标。

如果您不熟悉比尔威廉姆的分形指标，您可以在任何交易平台的标准指标集中找到它，当您把它们附加到您的图表上时，您就可以观察到这两个指标类似的地方。

但是尽管这两个指标比较类似，它们从根本上还是不同的， 因为这些指标在确定图表上的极值点时使用了不同的过滤器。

另外，BS Living Now指标的特性是可以自定义过滤器，这可能会选取和标记或多或少的极值点，而标准的分形指标没有调整或者改变它们的选项，因为它们有严格的公式，这在之前提到的比尔威廉姆的一本书里面有描述。

指标的输入参数:

input uint iPeriod= 10 ; input int Shift= 0 ;

iPeriod参数越大，图表上显示的极值点就越少，相反, 这个参数值越小, 标记出的极值点数目就越多。所以，在交易中使用这个指标之前，最好针对当前货币对选择最优化的参数。

交易中的应用:

该指标应当作为辅助, 在图表上标记出重要的水平线，如果您查看一些历史，您就会注意到，在上升趋势中，每个高点都要比之前的更高，而下跌趋势则较低，

这里的意思就是，当使用BS Living Now 指标来判断正确的趋势时, 您不仅可以正确判断进场点，也能在每个后续极值点处加仓。

另外，可以在此策略上应用一个好的资金管理方案，例如，以较大手数开始第一个交易，随后使用较小手数。这样，就算有了突然的反转，您会在少量的交易中有亏损而会在大量的交易中有获利，这还是有很大可能在关闭交易时获利的。

图1. BS_Living_Now 指标