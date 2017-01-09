und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BS_Living_Now - Indikator für den MetaTrader 5
Echter Autor:
Backspace
Der BS Living Now Indikator zeigt Marktextrema an und ähnelt etwas dem Standardfraktal-Indikator.
Wenn Sie nciht mit den Fraktalen von Bill Williams vertraut sind, können Sie diese einfach in der Standardmenge der Indikatoren in praktisch jeder Handelsplattform finden. Wenn sie diese an Ihren Chart anheften, können Sie sofort die Ähnlichkeit dieser beiden Indikatoren beobachten.
Aber trotz der Tatsache, dass sich die Indikatoren ähnlich sind, unterscheiden sie sich wesentlich, da verschiedene Filter in beiden dieser Indikatoren bei der Ermittlung von Extrema am Chart angewendet werden.
Darüber hinaus bietet der Indikator BS Living now die Möglichkeit, den Filter anpassen, die mehr oder weniger Extrema ermitteln und markieren, während die Standard Fraktal Indikatoren keine Optionen zur Anpassung haben oder irgendetwas zu ändern, da sie einer strengen Formel unterliegen, die in einem der Bücher von vorgenanntem Bill Williams beschrieben wird.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| INDIKATOR EINGABEPARAMETER | //+----------------------------------------------+ input uint iPeriod=10; // Indikatorperiode input int Shift=0; // Horizontale Indikator Verschiebung in Balken
Je größer der iPeriod-Parameter ist, desto weniger Extrema werden im Chart angezeigt werden. Und umgekehrt, je kleiner der Parameter, desto größer wird die Anzahl der markierten Extrema. Vor der Verwendung dieses Indikators in Ihrem Trading ist es daher besser, die optimalen Parameter für das Währungspaar auszuwählen.
Anwendung im Handel:
Der Indikator sollte als Assistent behandelt werden, der wichtige Ebenen auf dem Chart markiert. Und wenn Sie etwas Historie anzeigen, dann würden Sie feststellen, dass in Aufwärtstrend jeder neue Gipfel höher als die vorherigen und niedriger als die vorherigen während Abwärtstrends ist.
Dies bedeutet, dass bei der Ermittlung des richtigen Trends und mit dem BS Living Now Indikator, nicht nur den Einstiegspunkt korrekt bestimmen können, sondern auch eine vorhandene Position während Ausbrüchen von nachfolgenden Extrema aufstocken können.
Darüber hinaus kann ein gutes Money-Management auf eine solche Strategie angewendet werden, d. h. das erste Geschäft wird mit einer viele Lots geöffnet und jede weitere mit weniger Lots. So erhalten Sie im Falle einer plötzlichen Umkehrung einen kleinen Verlust und einen Gewinn von größeren Volumina was die Wahrscheinlichkeit einen Trade mit Gewinn abzuschließen erhöht.
Abb.1. Der BS_Living_Now Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16178
