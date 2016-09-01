Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BS_Living_Now - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2419
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Backspace
Индикатор BS Living Now указывает на экстремумы рынка и чем-то напоминает стандартный индикатор фракталов.
Если вы не знакомы с фракталами Билла Вильямса, то вы их легко сможете найти в стандартном наборе индикаторов практически любого торгового терминала и после установки их на график сразу же можете наблюдать сходство этих двух индикаторов.
Но несмотря на то, что индикаторы похожи, в основе они все-таки разные, так как при определении экстремумов на графике в любом случае применяется какой-то фильтр и у каждого индикатора данный фильтр будет разным.
Кроме того, у индикатора BS Living Now есть возможность настроить фильтр, который будет отбирать больше или меньше экстремумов и отмечать их, тогда как в стандартном индикаторе фракталов нет никаких возможностей их настроить или что-то изменить, так как они четко подчиняются строгой формуле, описанной в одной из своих книг вышеупомянутым Биллом Вильямсом.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint iPeriod=10; // Период индикатора input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Чем больше параметр iPeriod, тем меньшее количество экстремумов будет отображено на графике, и наоборот, чем меньше параметр, тем большее количество экстремумов будет отмечено. Поэтому прежде, чем использовать данный индикатор в своей торговле, следует подобрать более оптимальный параметр для своей валютной пары.
Применение в торговле:
Данный индикатор нужно рассматривать как помощник, который отмечает важные уровни на графике. И если просмотреть немного истории, то вы заметите то, что при восходящем тренде каждый следующий пик выше предыдущего, а при нисходящем — каждый следующий ниже предыдущего.
Это значит то, что при определении правильного тренда, и используя индикатор BS Living Now, вы можете не только правильно определить точку входа, но и добавлять к существующей позиции на пробитии каждого следующего экстремума.
Кроме того, к такой стратегии можно применить неплохой манименеджмент, т.е. первую сделку открывать большим лотом, а каждую следующую меньшим и таким образом, при резком развороте, вы получите убыток от сделок с маленьким объемом и прибыль от сделок с большим, что увеличивает вероятность закрыть сделку в плюс.
Рис.1. Индикатор BS_Living_Now
Сетка из круглых ценовых уровней.i4_DRF_v3
Простейший трендовый индикатор с подсчётом роста и падения High и Low.
Индикатор CronexDeMarker_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexDeMarker с фиксированным таймфреймом.PriceLines
Скрипт для рисования ценовой разметки.