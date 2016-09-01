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Индикаторы

BS_Living_Now - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Backspace

Индикатор BS Living Now указывает на экстремумы рынка и чем-то напоминает стандартный индикатор фракталов.

Если вы не знакомы с фракталами Билла Вильямса, то вы их легко сможете найти в стандартном наборе индикаторов практически любого торгового терминала и после установки их на график сразу же можете наблюдать сходство этих двух индикаторов.

Но несмотря на то, что индикаторы похожи, в основе они все-таки разные, так как при определении экстремумов на графике в любом случае применяется какой-то фильтр и у каждого индикатора данный фильтр будет разным.

Кроме того, у индикатора BS Living Now есть возможность настроить фильтр, который будет отбирать больше или меньше экстремумов и отмечать их, тогда как в стандартном индикаторе фракталов нет никаких возможностей их настроить или что-то изменить, так как они четко подчиняются строгой формуле, описанной в одной из своих книг вышеупомянутым Биллом Вильямсом.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint iPeriod=10;  // Период индикатора
input int Shift=0;      // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Чем больше параметр iPeriod, тем меньшее количество экстремумов будет отображено на графике, и наоборот, чем меньше параметр, тем большее количество экстремумов будет отмечено. Поэтому прежде, чем использовать данный индикатор в своей торговле, следует подобрать более оптимальный параметр для своей валютной пары.

Применение в торговле:

Данный индикатор нужно рассматривать как помощник, который отмечает важные уровни на графике. И если просмотреть немного истории, то вы заметите то, что при восходящем тренде каждый следующий пик выше предыдущего, а при нисходящем — каждый следующий ниже предыдущего.

Это значит то, что при определении правильного тренда, и используя индикатор BS Living Now, вы можете не только правильно определить точку входа, но и добавлять к существующей позиции на пробитии каждого следующего экстремума.

Кроме того, к такой стратегии можно применить неплохой манименеджмент, т.е. первую сделку открывать большим лотом, а каждую следующую меньшим и таким образом, при резком развороте, вы получите убыток от сделок с маленьким объемом и прибыль от сделок с большим, что увеличивает вероятность закрыть сделку в плюс.

Рис.1. Индикатор BS_Living_Now

Рис.1. Индикатор BS_Living_Now

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Сетка из круглых ценовых уровней.

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Индикатор CronexDeMarker_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора CronexDeMarker с фиксированным таймфреймом.

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