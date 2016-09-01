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Индикатор BS Living Now указывает на экстремумы рынка и чем-то напоминает стандартный индикатор фракталов.

Если вы не знакомы с фракталами Билла Вильямса, то вы их легко сможете найти в стандартном наборе индикаторов практически любого торгового терминала и после установки их на график сразу же можете наблюдать сходство этих двух индикаторов.

Но несмотря на то, что индикаторы похожи, в основе они все-таки разные, так как при определении экстремумов на графике в любом случае применяется какой-то фильтр и у каждого индикатора данный фильтр будет разным.

Кроме того, у индикатора BS Living Now есть возможность настроить фильтр, который будет отбирать больше или меньше экстремумов и отмечать их, тогда как в стандартном индикаторе фракталов нет никаких возможностей их настроить или что-то изменить, так как они четко подчиняются строгой формуле, описанной в одной из своих книг вышеупомянутым Биллом Вильямсом.

Входные параметры индикатора:

input uint iPeriod= 10 ; input int Shift= 0 ;

Чем больше параметр iPeriod, тем меньшее количество экстремумов будет отображено на графике, и наоборот, чем меньше параметр, тем большее количество экстремумов будет отмечено. Поэтому прежде, чем использовать данный индикатор в своей торговле, следует подобрать более оптимальный параметр для своей валютной пары.

Применение в торговле:

Данный индикатор нужно рассматривать как помощник, который отмечает важные уровни на графике. И если просмотреть немного истории, то вы заметите то, что при восходящем тренде каждый следующий пик выше предыдущего, а при нисходящем — каждый следующий ниже предыдущего.

Это значит то, что при определении правильного тренда, и используя индикатор BS Living Now, вы можете не только правильно определить точку входа, но и добавлять к существующей позиции на пробитии каждого следующего экстремума.

Кроме того, к такой стратегии можно применить неплохой манименеджмент, т.е. первую сделку открывать большим лотом, а каждую следующую меньшим и таким образом, при резком развороте, вы получите убыток от сделок с маленьким объемом и прибыль от сделок с большим, что увеличивает вероятность закрыть сделку в плюс.

Рис.1. Индикатор BS_Living_Now