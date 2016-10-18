CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XTrendlessOS_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
774
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XTrendlessOS.mq5 (10.26 KB) ver
XTrendlessOS_HTF.mq5 (13.61 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador XTrendlessOS con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XTrendlessOS.mq5.

Fig. 1. Indicador XTrendlessOS_HTF

Fig. 1. Indicador XTrendlessOS_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16130

RVIDiff RVIDiff

Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del oscilador RVI en forma de histograma de color.

StochasticDiff StochasticDiff

Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del Oscilador estocástico en forma de histograma de color.

XPFE_HTF XPFE_HTF

Indicador XPFE con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

SlipPage SlipPage

Cálculo del deslizamiento de las operaciones realizadas en la divisa del depósito.