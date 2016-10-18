CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

StochasticDiff - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
815
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
StochasticDiff.mq5 (7.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

DesO'Regan

Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del Oscilador estocástico en forma de histograma de color.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador StochasticDiff

Fig. 1. Indicador StochasticDiff

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16123

Exp_wlxBW5Zone Exp_wlxBW5Zone

Sistema comercial construido con las señales del indicador wlxBW5Zone.

wlxBW5ZoneAlert wlxBW5ZoneAlert

Indicador de señal de semáforo que usa los valores de los indicadores Accelerator Oscillator y Awesome Oscillator de Bill Williams, con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.

RVIDiff RVIDiff

Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del oscilador RVI en forma de histograma de color.

XTrendlessOS_HTF XTrendlessOS_HTF

Indicador XTrendlessOS con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.