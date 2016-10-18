Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StochasticDiff - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 815
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
DesO'Regan
Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del Oscilador estocástico en forma de histograma de color.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador StochasticDiff
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16123
Sistema comercial construido con las señales del indicador wlxBW5Zone.wlxBW5ZoneAlert
Indicador de señal de semáforo que usa los valores de los indicadores Accelerator Oscillator y Awesome Oscillator de Bill Williams, con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.
Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del oscilador RVI en forma de histograma de color.XTrendlessOS_HTF
Indicador XTrendlessOS con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.