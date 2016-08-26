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XTrendlessOS_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XTrendlessOS с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XTrendlessOS.mq5.
Рис.1. Индикатор XTrendlessOS_HTF
StochasticDiff
Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями Стохастического осциллятора в виде цветной гистограммы.Price_Compare
Изящное и шустрое сравнение double-значений "цены".
STLMCandle
Цифровой фильтр STLM в свечном виде.CPrice
Экземпляр класса возвращает такие данные, как Bid, Ask, High, Low, цены открытия и закрытия текущей свечи или любой указанной в параметрах, а также время открытия свечи.