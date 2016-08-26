Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями Стохастического осциллятора в виде цветной гистограммы.

Цифровой фильтр STLM в свечном виде.

Экземпляр класса возвращает такие данные, как Bid, Ask, High, Low, цены открытия и закрытия текущей свечи или любой указанной в параметрах, а также время открытия свечи.