Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-IntradayFibonacci - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1482
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Fig.1 Indicador i-IntradayFibonacci
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1613
VininI Cyber Cyсle [v01]
VininI Cyber Cycle - identifica movimientos cíclicos de precio, basado en el VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 de Victor Nicolaev (2009)Primer Oscilador Estocástico [v01]
El Primer Oscilador Estocástico - Doble EMA suavizado de estocásticos, basado en el artículo de TASC de Lee Leibfarth (agosto de 2008)
RouletteGame
El Juego de la Ruleta.Demo_FileFlush
Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileFlush()