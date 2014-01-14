CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

i-IntradayFibonacci - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1482
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Fig.1 Indicador i-IntradayFibonacci

Fig.1 Indicador i-IntradayFibonacci 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1613

VininI Cyber Cyсle [v01] VininI Cyber Cyсle [v01]

VininI Cyber Cycle - identifica movimientos cíclicos de precio, basado en el VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 de Victor Nicolaev (2009)

Primer Oscilador Estocástico [v01] Primer Oscilador Estocástico [v01]

El Primer Oscilador Estocástico - Doble EMA suavizado de estocásticos, basado en el artículo de TASC de Lee Leibfarth (agosto de 2008)

RouletteGame RouletteGame

El Juego de la Ruleta.

Demo_FileFlush Demo_FileFlush

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileFlush()