Asesores Expertos

RouletteGame - Asesor Experto para MetaTrader 5

Stanislav Aksenov
Visualizaciones:
1694
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
stencil.zip (30.72 KB)
roulettegame_en.zip (2672.05 KB)
El Juego de la Ruleta.

Descomprimir el RouletteGame_en.zip en la carpeta de datos del terminal de cliente MetaTrader 5 (por ejemplo, C:\Program Files\MetaTrader 5).

Utiliza el tipo de letra "Stencil" (adjunto).

El Juego de la Ruleta

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/271

