Indikatoren

i-IntradayFibonacci - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
975
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Intraday Fibonacci Levels. Parameter von Tageskerzen des vorherigen Tages werden verwendet um Unterstützungs- und Widerstandslevels zu zeichnen. Diese Levels basieren auf Fibo-Entfernungen von Hoch und Tief für diese Kerzen. Die Maßeinheit ist die Größe der Tages-Chart-Kerzen.

Der Indikator hat die Möglichkeit den TimeFrame Eingabeparameter zu verwenden um nicht nur den TimeFrame, sondern auch andere TimeFrames, die größer sein müssen als der aktuelle Chart-Zeitraum, zu analysieren. 

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007. Der Indikator wird hier diskutiert. 

Abb.1 Der i-IntradayFibonacci Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1613

