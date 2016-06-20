Intraday Fibonacci Levels. Parameter von Tageskerzen des vorherigen Tages werden verwendet um Unterstützungs- und Widerstandslevels zu zeichnen. Diese Levels basieren auf Fibo-Entfernungen von Hoch und Tief für diese Kerzen. Die Maßeinheit ist die Größe der Tages-Chart-Kerzen.

Der Indikator hat die Möglichkeit den TimeFrame Eingabeparameter zu verwenden um nicht nur den TimeFrame, sondern auch andere TimeFrames, die größer sein müssen als der aktuelle Chart-Zeitraum, zu analysieren.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007. Der Indikator wird hier diskutiert.

Abb.1 Der i-IntradayFibonacci Indikator