i-IntradayFibonacci - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 975
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Intraday Fibonacci Levels. Parameter von Tageskerzen des vorherigen Tages werden verwendet um Unterstützungs- und Widerstandslevels zu zeichnen. Diese Levels basieren auf Fibo-Entfernungen von Hoch und Tief für diese Kerzen. Die Maßeinheit ist die Größe der Tages-Chart-Kerzen.
Der Indikator hat die Möglichkeit den TimeFrame Eingabeparameter zu verwenden um nicht nur den TimeFrame, sondern auch andere TimeFrames, die größer sein müssen als der aktuelle Chart-Zeitraum, zu analysieren.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 26.09.2007. Der Indikator wird hier diskutiert.
Abb.1 Der i-IntradayFibonacci Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1613
