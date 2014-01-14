Participe de nossa página de fãs
i-IntradayFibonacci - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kim Igor V. aka KimIV
Níveis de Fibonacci intradiários. É utilizado os parâmetros da vela diária do dia anterior para desenhar os níveis de suporte e resistência. Os níveis são construídos nas distâncias de Fibo das máximas e mínimas dessas velas. A unidade de medida é o tamanho da vela diária do gráfico.
O indicador tem a possibilidade de usar o parâmetro de entrada TimeFrame para analisar não só o período gráfico diário, mas todos os outros períodos, que devem ser mais do que o período de gráfico atual.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.09.2007. O indicador foi discutido aqui.
Fig.1 Indicador i-IntradayFibonacci
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1613
