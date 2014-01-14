CodeBaseSeções
i-IntradayFibonacci - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Kim Igor V. aka KimIV

Níveis de Fibonacci intradiários. É utilizado os parâmetros da vela diária do dia anterior para desenhar os níveis de suporte e resistência. Os níveis são construídos nas distâncias de Fibo das máximas e mínimas dessas velas. A unidade de medida é o tamanho da vela diária do gráfico.

O indicador tem a possibilidade de usar o parâmetro de entrada TimeFrame para analisar não só o período gráfico diário, mas todos os outros períodos, que devem ser mais do que o período de gráfico atual. 

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 26.09.2007. O indicador foi discutido aqui.

Fig.1 Indicador i-IntradayFibonacci

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1613

