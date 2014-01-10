日内斐波那契水平. 前一天的每日烛形参数用于绘制支撑和阻力水平. 这些水平基于烛形高低价的斐波那契距离创建. 测量的单位是日图烛形的大小.

本指标通过TimeFrame输入参数可以不仅分析每日时段, 也可以是大于当前图表时段的任何其他时段.

本指标首先于2007年9月26日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 本指标在这里讨论.

图1 i-IntradayFibonacci 指标