喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
i-IntradayFibonacci - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1740
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
日内斐波那契水平. 前一天的每日烛形参数用于绘制支撑和阻力水平. 这些水平基于烛形高低价的斐波那契距离创建. 测量的单位是日图烛形的大小.
本指标通过TimeFrame输入参数可以不仅分析每日时段, 也可以是大于当前图表时段的任何其他时段.
本指标首先于2007年9月26日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中. 本指标在这里讨论.
图1 i-IntradayFibonacci 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1613
