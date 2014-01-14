CodeBaseSecciones
Indicadores

Primer Oscilador Estocástico [v01] - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
ak20 ak20
Visualizaciones:
1871
Ranking:
(29)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

traderak20, basado en el artículo de la revista TASC de Lee Leibfarth (agosto de 2008), ver traders.com en el artículo (se necesita suscripción).

Descripcion:

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el Premier Stochastic Oscillator ver investopedia.com

Puede establecer los mismos parámetros en cuanto al indicador Estocástico normal y durante el período del EMA utilizado para calcular el Premier Stochastic Oscillator.

Los parámetros pueden ajustarse para mostrar el oscilador como un histograma o una línea, un solo color o multicolor. Puede añadir flechas para mostrar claramente cuando el indicador está cruzando los límites exteriores, esto es especialmente útil cuando se utiliza sólo la línea y no el histograma.

Premier Stochastic Oscillator

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/339

