Primer Oscilador Estocástico [v01] - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- ak20 ak20
Visualizaciones:
- 1871
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
traderak20, basado en el artículo de la revista TASC de Lee Leibfarth (agosto de 2008), ver traders.com en el artículo (se necesita suscripción).
Descripcion:
Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el Premier Stochastic Oscillator ver investopedia.com
Puede establecer los mismos parámetros en cuanto al indicador Estocástico normal y durante el período del EMA utilizado para calcular el Premier Stochastic Oscillator.
Los parámetros pueden ajustarse para mostrar el oscilador como un histograma o una línea, un solo color o multicolor. Puede añadir flechas para mostrar claramente cuando el indicador está cruzando los límites exteriores, esto es especialmente útil cuando se utiliza sólo la línea y no el histograma.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/339
