i-IntradayFibonacci - индикатор для MetaTrader 5
- 4536
Внутридневные уровни Фибоначчи. Для построения уровней поддержки и сопротивления используются параметры дневных свеч предыдущего дня. Уровни строятся на фибо-расстояниях от хая и лоу этих свеч. В качестве единицы измерения служит размер свеч дневного графика.
В индикаторе имеется возможность с помощью входного параметра TimeFrame использовать для анализа не только дневной таймфрейм, но и любые другие, которые должны быть больше текущего периода графика.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007. Индикатор обсуждался здесь.
Рис.1 Индикатор i-IntradayFibonacci
