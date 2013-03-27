Внутридневные уровни Фибоначчи. Для построения уровней поддержки и сопротивления используются параметры дневных свеч предыдущего дня. Уровни строятся на фибо-расстояниях от хая и лоу этих свеч. В качестве единицы измерения служит размер свеч дневного графика.

В индикаторе имеется возможность с помощью входного параметра TimeFrame использовать для анализа не только дневной таймфрейм, но и любые другие, которые должны быть больше текущего периода графика.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 26.09.2007. Индикатор обсуждался здесь.

Рис.1 Индикатор i-IntradayFibonacci