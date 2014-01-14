CodeBaseSecciones
Indicadores

VininI Cyber Cyсle [v01] - indicador para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
ak20 ak20
Visualizaciones:
1987
Ranking:
(30)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

traderak20, basado en el VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 de Victor Nicolaev (2009)

Descripcion:

El indicador tiene como objetivo identificar movimientos cíclicos del precio.

Indicador VininI Cyber Cycle

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/340

