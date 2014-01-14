Mira cómo descargar robots gratis
VininI Cyber Cyсle [v01] - indicador para MetaTrader 5
- ak20 ak20
- 1987
Autor real:
traderak20, basado en el VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 de Victor Nicolaev (2009)
Descripcion:
El indicador tiene como objetivo identificar movimientos cíclicos del precio.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/340
