Exp_wlxBW5Zone - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Sistema comercial construido con las señales del indicador wlxBW5Zone. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece un signo de color del indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador wlxBW5Zone.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

wlxBW5ZoneAlert wlxBW5ZoneAlert

Indicador de señal de semáforo que usa los valores de los indicadores Accelerator Oscillator y Awesome Oscillator de Bill Williams, con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.

Exp_i-SpectrAnalysis_WPR Exp_i-SpectrAnalysis_WPR

El experto Exp_i-SpectrAnalysis_WPR está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador i-SpectrAnalysis_WPR.

StochasticDiff StochasticDiff

Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del Oscilador estocástico en forma de histograma de color.

RVIDiff RVIDiff

Diferencia suavizada entre las líneas principal y de señal del oscilador RVI en forma de histograma de color.