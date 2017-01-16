コードベースセクション
RVIDiff - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

DesO'Regan

色付きヒストグラムの形での、RVIオシレータのメインラインとシグナルライン間の平滑化された差。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　RVIDiff指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16129

