指标

RVIDiff - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
RVIDiff.mq5 (7.69 KB) 预览
真实作者:

DesO'Regan

以颜色柱形图的形式表现 RVI 振荡指标主线和信号线之间的平滑差。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. RVIDiff 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16129

