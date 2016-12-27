真实作者:

DesO'Regan

以颜色柱形图的形式表现 RVI 振荡指标主线和信号线之间的平滑差。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

图1. RVIDiff 指标