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Индикаторы

RVIDiff - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1902
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

DesO'Regan

Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями осциллятора RVI в виде цветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор RVIDiff

Рис.1. Индикатор RVIDiff

Exp_wlxBW5Zone Exp_wlxBW5Zone

Торговая система, построенная на сигналах индикатора wlxBW5Zone.

wlxBW5ZoneAlert wlxBW5ZoneAlert

Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Price_Compare Price_Compare

Изящное и шустрое сравнение double-значений "цены".

StochasticDiff StochasticDiff

Сглаженная разность между основной и сигнальной линиями Стохастического осциллятора в виде цветной гистограммы.