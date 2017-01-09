und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RVIDiff - Indikator für den MetaTrader 5
- 701
Echter Autor:
DesO'Regan
Geglättete Differenz zwischen der Haupt- und Signallinie des RVI-Oszillators in Form eines farbigen Histogramms.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der RVIDiff Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16129
