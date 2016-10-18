Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador PPO_Cloud.
Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color esmeralda o violeta, y las sombras adquirirán color verde claro o ciruela, correspondientemente.
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador PPO_Cloud.mq5.
Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16116
