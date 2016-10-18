CodeBaseSecciones
Indicador que dibuja velas de un marco temporal mayor con rectángulos coloreados, usando los búfers DRAW_FILLING. El coloreado de los rectángulos tiene lugar de acuerdo con las indicaciones del indicador PPO_Cloud.

Dependiendo de la dirección de la tendencia, el cuerpo de la vela adquirirá color esmeralda o violeta, y las sombras adquirirán color verde claro o ciruela, correspondientemente.

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador PPO_Cloud.mq5.

Fig. 1. Indicador BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16116

DSSBressertSignAlert DSSBressertSignAlert

Indicador de señal de semáforo que usa el algoritmo del indicador DSSBressert, con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.

CPrice CPrice

El ejemplar de clase retorna valores tales como Bid, Ask, High, Low, los precios de apertura y cierre de la vela actual o de cualquiera indicada en los parámetros, así como la hora de apertura de la vela.

Exp_i-SpectrAnalysis_WPR Exp_i-SpectrAnalysis_WPR

El experto Exp_i-SpectrAnalysis_WPR está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador i-SpectrAnalysis_WPR.

wlxBW5ZoneAlert wlxBW5ZoneAlert

Indicador de señal de semáforo que usa los valores de los indicadores Accelerator Oscillator y Awesome Oscillator de Bill Williams, con alertas, envío de mensajes de correo y mensajes push al smartphone.