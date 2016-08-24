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BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора PPO_Cloud.
В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в изумрудный или фиолетовый цвета, а тени — в светло-зелёный или сливовый соответственно.
Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора PPO_Cloud.mq5.
Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF
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