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Индикаторы

BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1772
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора PPO_Cloud.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в изумрудный или фиолетовый цвета, а тени — в светло-зелёный или сливовый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора PPO_Cloud.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF

PPO_SignAlert PPO_SignAlert

Семафорный сигнальный индикатор с использованием относительной сглаженной скорости изменения цены с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

DSSBressertSignAlert DSSBressertSignAlert

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора DSSBressert с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

BalanceOfPower_Histogram BalanceOfPower_Histogram

Индикатор Balance of Power (BOP) в виде цветной гистограммы силы и направления действующего тренда.

Exp_i-SpectrAnalysis_WPR Exp_i-SpectrAnalysis_WPR

Эксперт Exp_i-SpectrAnalysis_WPR построен на основе изменения направления движения индикатора i-SpectrAnalysis_WPR.