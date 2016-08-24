Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов. Цветная заливка для прямоугольников происходит в соответствии с показаниями индикатора PPO_Cloud.

В зависимости от направления тренда тело свечи окрашивается в изумрудный или фиолетовый цвета, а тени — в светло-зелёный или сливовый соответственно.

Для работы индикатора в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора PPO_Cloud.mq5.

Рис.1. Индикатор BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF