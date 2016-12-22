und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet Candlesticks einer größeren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING Puffern. Die Rechtecke werden entsprechend den Werten des PPO_Cloud Indikators mit Farbe gefüllt.
Je nach der Trendrichtung wird der Körper der Kerze in smaragdgrün oder violett gezeichnet, Dochte jeweils in hellgrün oder hellviolett.
Dieser Indikator benötigt die kompilierte Datei PPO_Cloud.mq5. Kopieren Sie sie zu <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators\.
Abb.1. Der BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16116
