この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形は PPO_Cloud指標の色に応じて塗られます。

トレンド方向に応じて、ローソク足の実体はエメラルドグリーンまたは紫、髭は薄緑またはプラム色で塗られます。

この指標はコンパイルされたPPO_Cloud.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF指標