BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は DRAW_FILLING バッファを使用してより大きな時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。長方形は PPO_Cloud指標の色に応じて塗られます。
トレンド方向に応じて、ローソク足の実体はエメラルドグリーンまたは紫、髭は薄緑またはプラム色で塗られます。
この指標はコンパイルされたPPO_Cloud.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。
図1 BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16116
