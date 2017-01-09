O indicador desenha velas de um período de tempo maior como retângulos coloridos usando buffers DRAW_FILLING. Os retângulos são coloridos de acordo com os valores do indicador PPO_Cloud.

Dependendo da direção tendência o corpo da vela é pintado em verde-esmeralda ou cor roxa, sombras são pintadas em verde-claro ou ameixa respectivamente.

Para trabalhar com o indicador, coloque o arquivo do indicador compilado PPO_Cloud.mq5 na pasta diretório_dados_do_terminal\MQL5\Indicators do terminal do cliente.

Fig.1. Indicador BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF