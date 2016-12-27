请观看如何免费下载自动交易
BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1121
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
本指标使用 DRAW_FILLING 缓冲区在较大时段中使用填充的矩形绘制烛形。矩形的颜色是根据 PPO_Cloud 指标值的，
根据趋势的方向，烛体用绿色或者紫色绘制，烛芯用浅绿色或者紫红色绘制。
本指标需要编译好的 PPO_Cloud.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ 目录下。
图1. BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16116
