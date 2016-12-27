基于 DSSBressert 指标算法的信号灯信号指标，可以提醒，发送电子邮件和向手机设备发送推送通知。

这个类的实例返回买家报价，卖家报价，最高价，最低价以及当前烛形的开盘价，或者任何其他在参数中指定的数值，以及烛形开启的时间。