代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RAVI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1334
等级:
(23)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
RAVI.mq5 (8.83 KB) 预览
RAVI_HTF.mq5 (11.08 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 RAVI 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 RAVI.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. RAVI_HTF 指标

图1. RAVI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16080

i-SpectrAnalysis_OsMA i-SpectrAnalysis_OsMA

本指标是使用高阶滤波平滑 OsMA 指标值的一个实例。

i-SpectrAnalysis_RVI i-SpectrAnalysis_RVI

本指标是通过高阶滤波平滑RVI指标值的一个实例。

Exp_CandlesticksBW Exp_CandlesticksBW

基于 CandlesticksBW 指标信号的 Exp_CandlesticksBW EA交易。

RAVI_Histogram RAVI_Histogram

范围行为的验证指数(The Range Action Verification Index)指标是以柱形图的形式表现当前趋势的强弱和方向的。