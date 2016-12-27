请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的 RAVI 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 RAVI.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. RAVI_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16080
i-SpectrAnalysis_OsMA
本指标是使用高阶滤波平滑 OsMA 指标值的一个实例。i-SpectrAnalysis_RVI
本指标是通过高阶滤波平滑RVI指标值的一个实例。
Exp_CandlesticksBW
基于 CandlesticksBW 指标信号的 Exp_CandlesticksBW EA交易。RAVI_Histogram
范围行为的验证指数(The Range Action Verification Index)指标是以柱形图的形式表现当前趋势的强弱和方向的。