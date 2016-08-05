CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RAVI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2345
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RAVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора RAVI.mq5.

Рис.1. Индикатор RAVI_HTF

Рис.1. Индикатор RAVI_HTF

MT4Orders MT4Orders

Параллельное использование ордерных систем MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

i-SpectrAnalysis_OsMA i-SpectrAnalysis_OsMA

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора OsMA путем фильтрации гармоник большего порядка.

Exp_CandlesticksBW Exp_CandlesticksBW

Эксперт Exp_CandlesticksBW построен на основе сигналов индикатора CandlesticksBW.

RAVI_Histogram RAVI_Histogram

Индикатор Range Action Verification Index в виде гистограммы силы и направления действующего тренда.