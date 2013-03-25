Ставь лайки и следи за новостями
FigurelliSeries - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
Rogerio Figurelli
Индикатор, позволяющий определять направление тренда. В нижнем окне в виде столбиков гистограммы индикатор отображает силу тренда. Если столбики находятся выше нулевого уровня, это говорит о присутствии на рынке растущего тренда. Если столбики ниже уровня, то тренд падающий.
Рис.1 Индикатор FigurelliSeries
