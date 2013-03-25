Реальный автор:

Rogerio Figurelli

Индикатор, позволяющий определять направление тренда. В нижнем окне в виде столбиков гистограммы индикатор отображает силу тренда. Если столбики находятся выше нулевого уровня, это говорит о присутствии на рынке растущего тренда. Если столбики ниже уровня, то тренд падающий.

Рис.1 Индикатор FigurelliSeries