CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FigurelliSeries - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4355
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Rogerio Figurelli

Индикатор, позволяющий определять направление тренда. В нижнем окне в виде столбиков гистограммы индикатор отображает силу тренда. Если столбики находятся выше нулевого уровня, это говорит о присутствии на рынке растущего тренда. Если столбики ниже уровня, то тренд падающий.

Рис.1 Индикатор FigurelliSeries

Рис.1 Индикатор FigurelliSeries 

CCIArrows CCIArrows

Семафорный сигнальный индикатор, фиксирующий моменты пробоя техническим индикатором iCCI нулевого уровня и отображающим эти моменты цветными точками

Average Volumes (Volumes Forecasting) Average Volumes (Volumes Forecasting)

Индикатор отображает в отдельном окне не только объемы, но и их усредненное по истории значение. Усредненное значение объемов используется для построения прогноза величины объемов на текущий и последующий дни.

Demo_FileFind Demo_FileFind

Скрипт является простым примером использования функций FileFindFirst(), FileFindNext() и FileFindClose()

Demo_FileCopy Demo_FileCopy

Скрипт демонстрирует пример использования функции FileCopy()