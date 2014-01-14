Descripcion:



El asesor experto permite trading utilizando el teclado. Es compatible comprar, vender y cerrar operaciones de trading. Permite configurar o cambiar: volumen de CTrade (lotes), Stop Loss, Take Profit, Deslizamiento.

Después de la activación del EA, se mostrará la lista de parámetros actuales (Lote, StopLoss, TakeProfit, deslizamiento) y la lista de comandos disponibles (Fig. 1):



b - compra,

s - venta,

c - cierre,

i - menú de parámetros





Figura 1. Menú principal



En el menú de parámetros se soportan con los siguientes comandos (Fig. 2):

l - Lote,

k - StopLoss,

j - TakeProfit,

h - Deslizamiento,

i y Esc - regresar al menú principal.



Figura 2. Selección de parámetro de entrada



Cuando se selecciona el parámetro de entrada, trabaja en modo de entrada (fig. 3).

En modo de entrada están disponibles los siguientes comandos:

i - aplica, si no se especifica el valor, el resultado de "aplicar" es igual a Esc,

Esc - cancelar (menú volver a principal),

Retroceso - borrar última entrada al gráfico.





Figura 3. Valor de parámetro de entrada

