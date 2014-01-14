Mira cómo descargar robots gratis
TrendMagic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2737
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripcion:
El indicador Trend Magig. Utiliza los inicadores Commodity Channel Index (período = 50) y Average True Rangeo (período = 5) para los cálculos.
