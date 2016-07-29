Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
WPRdivCandle - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2003
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
RickD
Индикатор WPRdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора WPR:
- Аквамариновый цвет — WPR в зоне перекупленности;
- Синий цвет — WPR выше уровня минус пятьдесят вне зон перекупленности и перепроданности;
- Коричневый цвет — WPR ниже уровня минус пятьдесят и вне зон перекупленности и перепроданности;
- Золотой цвет — WPR в зоне перепроданности.
Рис.1. Индикатор WPRdivCandle
Exp_PFE
Торговая система Exp_PFE, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.RSIdivCandle
Индикатор RSIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора RSI.
MFIdivCandle
Индикатор MFIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора MFI.Exp_PFE_Extr
Пробойная торговая система Exp_PFE_Extr, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.