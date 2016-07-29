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Индикаторы

WPRdivCandle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2003
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

RickD

Индикатор WPRdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора WPR:

  • Аквамариновый цвет — WPR в зоне перекупленности;
  • Синий цвет — WPR выше уровня минус пятьдесят вне зон перекупленности и перепроданности;
  • Коричневый цвет — WPR ниже уровня минус пятьдесят и вне зон перекупленности и перепроданности;
  • Золотой цвет — WPR в зоне перепроданности.

Рис.1. Индикатор WPRdivCandle

Рис.1. Индикатор WPRdivCandle

Exp_PFE Exp_PFE

Торговая система Exp_PFE, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.

RSIdivCandle RSIdivCandle

Индикатор RSIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора RSI.

MFIdivCandle MFIdivCandle

Индикатор MFIdivCandle. Окрашивает свечи на основе осциллятора MFI.

Exp_PFE_Extr Exp_PFE_Extr

Пробойная торговая система Exp_PFE_Extr, построенная на основе сигналов осциллятора PFE.