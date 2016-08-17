CodeBaseSeções
WPRdivCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
1443
(20)
Autor real:

RickD

Indicador WPRdivCandle. Colore velas com base no oscilador WPR:

  • Cor água-marinha — WPR na zona de sobrecompra;
  • Azul — WPR acima do nível de menos cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
  • Marrom — WPR abaixo do nível de menos cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
  • Cor dourada — WPR na zona de sobrevenda.

Fig.1. Indicador WPRdivCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16042

