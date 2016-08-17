Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
WPRdivCandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1443
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
RickD
Indicador WPRdivCandle. Colore velas com base no oscilador WPR:
- Cor água-marinha — WPR na zona de sobrecompra;
- Azul — WPR acima do nível de menos cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
- Marrom — WPR abaixo do nível de menos cinqüenta, fora das zonas de sobrevenda/sobrecompra;
- Cor dourada — WPR na zona de sobrevenda.
Fig.1. Indicador WPRdivCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16042
Exp_PFE
Sistema de negociação Exp_PFE baseado nos sinais do oscilador PFE.RSIdivCandle
Indicador RSIdivCandle. Colore velas com base no oscilador RSI.
MFIdivCandle
Indicador MFIdivCandle. Colore velas com base no oscilador MFI.Exp_PFE_Extr
Sistema de negociação Exp_PFE_Extr baseado nos sinais do oscilador PFE.