インディケータ

WPRdivCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者： RickD


WPRdivCandle指標WPRオシレータに基づいてローソク足の色を塗ります。

  • 石灰色 — ストキャスティクスが買われ過ぎ領域にある
  • ドジャーブルー - WPRは50レベルを超えていて買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
  • クリムゾン — WPRは50レベルの下にあり買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
  • 金色 — WPRが売られ過ぎ領域にある


図1　WPRdivCandle指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16042

