記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
WPRdivCandle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 887
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： RickD
WPRdivCandle指標WPRオシレータに基づいてローソク足の色を塗ります。
- 石灰色 — ストキャスティクスが買われ過ぎ領域にある
- ドジャーブルー - WPRは50レベルを超えていて買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
- クリムゾン — WPRは50レベルの下にあり買われ過ぎ/売られ過ぎ領域の外側にある
- 金色 — WPRが売られ過ぎ領域にある
図1 WPRdivCandle指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16042
