MFIdivCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1370
(19)
Autor real:

RickD

Indicador MFIdivCandle. Colorea las velas basándose en el oscilador MFI:

  • Color verde — MFI se encuentra en la zona de sobrecompra;
  • Color verde claro — MFI se encuentra por encima del nivel cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
  • Color rosa pálido — MFI se encuentra por debajo del nivel cincuenta y fuera de las zonas de sobrecompra y sobreventa;
  • Color rojo — MFI se encuentra en la zona de sobreventa;

Fig. 1. Indicador MFIdivCandle

