WPRdivCandle - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

RickD

WPRdivCandle 指标。根据 WPR 振荡指标绘制烛形的颜色:

  • 浅绿色 — WPR 在超买区域中；
  • 道奇蓝 — WPR 在 -50 水平之上而且在超买和超买区域之外；
  • 深红色 — WPR 在 -50 水平之下而且在超买和超卖区域之外；
  • 金色 — WPR 在超卖区域中。

图1. WPRdivCandle 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16042

