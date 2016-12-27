请观看如何免费下载自动交易
WPRdivCandle 指标。根据 WPR 振荡指标绘制烛形的颜色:
- 浅绿色 — WPR 在超买区域中；
- 道奇蓝 — WPR 在 -50 水平之上而且在超买和超买区域之外；
- 深红色 — WPR 在 -50 水平之下而且在超买和超卖区域之外；
- 金色 — WPR 在超卖区域中。
图1. WPRdivCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16042
