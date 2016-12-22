CodeBaseKategorien
WPRdivCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

RickD

Der WPRdivCandle Indikator. Der Indikator färbt Kerzen basierend auf dem WPR Oszillator:

  • Aquamarin — WPR liegt im überkauften Bereich;
  • Ultramarin — WPR liegt oberhalb des 50 Levels und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
  • Purpurrot — WPR liegt unterhalb des 50 Levels und außerhalb der überkauften und überverkauften Bereiche;
  • Gold — WPR liegt im überkauften Bereich.

Abb.1. Der WPRdivCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16042

